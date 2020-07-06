Глава "Аэрофлота" объяснил решение отказаться от шахматной рассадки пассажиров
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Киселёв
Зато требование носить маски и перчатки будет распространяться даже на пилотов.
На сегодняшний день на бортах "Аэрофлота" из-за низкой загрузки действует шахматная рассадка пассажиров, но в дальнейшем компания решила отказаться от этой практики. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
— Рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас, — пояснил он. — Но сейчас ввиду слабой загрузки — до 50 процентов, — конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность.
По словам Савельева, на борту риск заражения очень низкий, поэтому меры безопасности в ближайшем будущем и при благополучном прогнозе будут ограничиваться масками и перчатками, причём даже для пилотов. Не менее строго к соблюдению санитарных правил будут относиться и в аэропортах.
— В аэропорту будет прежде всего некоторое время дистанцирование, будут также маски, перчатки, — добавил Савельев.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация уже решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа.