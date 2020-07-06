Глава "Аэрофлота" объяснил решение отказаться от шахматной рассадки пассажиров

Зато требование носить маски и перчатки будет распространяться даже на пилотов.

На сегодняшний день на бортах "Аэрофлота" из-за низкой загрузки действует шахматная рассадка пассажиров, но в дальнейшем компания решила отказаться от этой практики. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

— Рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас, — пояснил он. — Но сейчас ввиду слабой загрузки — до 50 процентов, — конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность.

По словам Савельева, на борту риск заражения очень низкий, поэтому меры безопасности в ближайшем будущем и при благополучном прогнозе будут ограничиваться масками и перчатками, причём даже для пилотов. Не менее строго к соблюдению санитарных правил будут относиться и в аэропортах.

— В аэропорту будет прежде всего некоторое время дистанцирование, будут также маски, перчатки, — добавил Савельев.