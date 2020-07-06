Глава "Аэрофлота" оценил риски заразиться коронавирусом на борту самолёта

Современные лайнеры оснащены системами фильтрации, очищающими воздух в салоне почти до уровня операционных.

Шансы заразиться коронавирусом на борту современных самолётов крайне малы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

— Самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных, — объяснил он.

Савельев отметил, что воздух на борту, проходя через компрессор из-под двигателя, нагревается до температуры в 290 градусов и постоянно циркулирует, полностью обновляясь каждые три-пять минут.

— То есть формально на борту заболеть очень сложно, — резюмировал глава "Аэрофлота". — Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь.