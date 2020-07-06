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Глава "Аэрофлота" оценил риски заразиться коронавирусом на борту самолёта

Современные лайнеры оснащены системами фильтрации, очищающими воздух в салоне почти до уровня операционных.

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Фото © Агентство "Москва"

Шансы заразиться коронавирусом на борту современных самолётов крайне малы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных, — объяснил он.

Савельев отметил, что воздух на борту, проходя через компрессор из-под двигателя, нагревается до температуры в 290 градусов и постоянно циркулирует, полностью обновляясь каждые три-пять минут.

То есть формально на борту заболеть очень сложно, — резюмировал глава "Аэрофлота". — Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация уже решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа.

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