Путин: Непонятно, когда зарубежные партнёры откроют границы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не ясно, когда иностранные партнёры откроют свои аэропорты для граждан других стран, в том числе для россиян. Он также подчеркнул, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

— Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков, — отметил глава государства на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация уже решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа.