Президент РФ Владимир Путин сообщил, что главы регионов принимают решения по постепенному снятию эпидемиологических ограничений. Об этом он сказал во время встречи с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Глава государства отметил: делается это не для того, чтобы поддержать отрасль авиационных перевозок, а потому, что ситуация с коронавирусом действительно стабилизируется.
— Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее — отрасли авиационных перевозок, тяжело приходится, а потому, что ситуация меняется к лучшему. Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это всё понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений, — отметил президент.
Напомним, с 1 июля 67 российских регионов начали принимать туристов. В большинстве из них не требуют справку об отсутствии коронавируса. Гостей просят просто соблюдать общие правила безопасности.
Лента новостей
Песков ответил на вопрос о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России
сегодня в 11:28
Путин заявил, что губернаторы докладывают о постепенном снятии ограничений по коронавирусу
сегодня в 11:18
"Ненавижу тебя и твоих тварей!" На суде раскрыта переписка доцента-расчленителя и его жертвы
сегодня в 10:58