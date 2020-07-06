Путин заявил, что губернаторы докладывают о постепенном снятии ограничений по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что главы регионов принимают решения по постепенному снятию эпидемиологических ограничений. Об этом он сказал во время встречи с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Глава государства отметил: делается это не для того, чтобы поддержать отрасль авиационных перевозок, а потому, что ситуация с коронавирусом действительно стабилизируется.

— Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее — отрасли авиационных перевозок, тяжело приходится, а потому, что ситуация меняется к лучшему. Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это всё понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений, — отметил президент.

Напомним, с 1 июля 67 российских регионов начали принимать туристов. В большинстве из них не требуют справку об отсутствии коронавируса. Гостей просят просто соблюдать общие правила безопасности.