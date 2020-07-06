"Ненавижу тебя и твоих тварей!" На суде раскрыта переписка доцента-расчленителя и его жертвы

В переписке Анастасия обвиняет Соколова в том, что он "клеится" к некой Софье, а затем добавляет: "Ненавижу тебя и твоих тварей!", очевидно, имея в виду его детей. Аспирантка обзывает профессора "козлом", "тварью" и "мразью", а также требует поднять трубку и упрекает в том, что на звонки бывшей жены он всегда отвечал. Соколову также приходит сообщение от возлюбленной с не очень романтичным посланием: "Чтоб ты сдох, мразь!"