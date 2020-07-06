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"Понты. Стрелять нечем". В Совфеде ответили на подготовку Украины к войне с Россией

Сенатор считает, что у Киева есть "подготовленные, дерзкие и профессиональные" военные кадры, а вот с боевой техникой беда.

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Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал понтами заявление главкома украинских ВМС Алексея Неижпапы о готовности к масштабным боевым действиям против России. Сенатор заметил, что Киеву просто нечем воевать.

Не готовы, не способны, не будут. Понты... Воевать нечем, стрелять нечем… Когда в ВМФ адмиралов больше, чем военных судов, то о какой войне может идти речь? — сказал Клинцевич телеканалу "360".

Он считает, что у Украины есть "подготовленные, дерзкие и профессиональные" военные кадры. Однако воевать голыми руками не получится, а у Киева нет исправной техники для ведения боевых действий ни на воде, ни на суше, ни в воздухе. Сенатор также напомнил о находящейся в Крыму украинской военной технике, которую Киев до сих пор не в состоянии забрать.

Клинцевич выразил надежду на то, что "великий, умный, красивый украинский народ" перестанет мучиться и со временем выберет достойных руководителей страны.

Ранее шансы на военный конфликт между Россией и Украиной оценил бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов. Офицер объяснил громкие заявления Неижпапы процессом его "созревания" после назначения на высокий пост.

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