Песков ответил на вопрос о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о возможном вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России, как об этом ранее заявлял бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

— Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счёт я не располагаю. РФ оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашённых республик. Будет продолжать это делать. К сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, — сказал Песков журналистам.