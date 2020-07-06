Песков ответил на вопрос о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о возможном вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России, как об этом ранее заявлял бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.
— Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счёт я не располагаю. РФ оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашённых республик. Будет продолжать это делать. К сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил о скором вхождении республик Донбасса в состав России. По его словам, сейчас "де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре". Хотя уже многие жители республик получили российские паспорта, а в апреле текущего года президент РФ Владимир Путин отменил для жителей Донбасса пошлину на получение российского паспорта.