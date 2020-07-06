Лучше и не скажешь. Морриконе написал некролог самому себе

Итальянский композитор Эннио Морриконе, который скончался сегодня в одной из больниц Рима, ещё при жизни написал некролог на случай собственной смерти. Об этом пишет La repubblica.

— Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью, — говорится в записке, которую обнаружили его родственники.

В некрологе маэстро выразил надежду, что его родные понимают, как сильно он их любил, но при этом попросил организовать скромные похороны и не слишком плакать по нему.

— Есть только одна причина, которая заставляет меня просить устроить частные похороны, я не хочу никого беспокоить, — говорилось в послании Морриконе.

Напомним, что культовый кинокомпозитор неудачно упал и получил перелом бедренной кости. Именно последствия перелома названы причиной его смерти.