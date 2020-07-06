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Лучше и не скажешь. Морриконе написал некролог самому себе

Маэстро адресовал слова любви своим поклонникам и родным, а ещё попросил организовать скромные похороны.

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Фото © Facebook / Maestro Ennio Morricone

Итальянский композитор Эннио Морриконе, который скончался сегодня в одной из больниц Рима, ещё при жизни написал некролог на случай собственной смерти. Об этом пишет La repubblica.

Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью, — говорится в записке, которую обнаружили его родственники.

В некрологе маэстро выразил надежду, что его родные понимают, как сильно он их любил, но при этом попросил организовать скромные похороны и не слишком плакать по нему.

Есть только одна причина, которая заставляет меня просить устроить частные похороны, я не хочу никого беспокоить, — говорилось в послании Морриконе.

Напомним, что культовый кинокомпозитор неудачно упал и получил перелом бедренной кости. Именно последствия перелома названы причиной его смерти.

Эннио Морриконе был 91 год. Всемирную популярность композитору принесла работа над вестерном Серджо Леоне "За пригоршню долларов" (1964). Всего в его копилке музыка более чем к сотне фильмов, в том числе к лентам "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Легенда о пианисте", "Профессионал". Музыкант дважды становился обладателем "Оскара".

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