Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась после недели рекордного роста

Оптовая цена автомобильного бензина "Премиум-95" (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи снизилась впервые за неделю. За минувшие семь дней стоимость топлива била один рекорд за другим.

Согласно данным торгов, цена на АИ-95 опустилась на 0,9% и достигла 59,09 тысячи рублей за тонну. Этот бензин в европейской части России подешевел на 1% — до 59,19 тысячи рублей за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость "Премиум-95" снизилась до 62,13 тысячи рублей за тонну (–0,7%), в Москве — до 60,47 тысячи рублей за тонну (–1,4%).