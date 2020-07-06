Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась после недели рекордного роста

Согласно данным торгов, стоимость топлива опустилась на 0,9% и достигла 59,09 тысячи рублей за тонну.

42
Post cover

Фото © Pixabay

Оптовая цена автомобильного бензина "Премиум-95" (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи снизилась впервые за неделю. За минувшие семь дней стоимость топлива била один рекорд за другим.

Согласно данным торгов, цена на АИ-95 опустилась на 0,9% и достигла 59,09 тысячи рублей за тонну. Этот бензин в европейской части России подешевел на 1% — до 59,19 тысячи рублей за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость "Премиум-95" снизилась до 62,13 тысячи рублей за тонну (–0,7%), в Москве — до 60,47 тысячи рублей за тонну (–1,4%).

Предыдущий рекорд биржевая цена бензина АИ-95 обновила на торгах 3 июля. Тогда стоимость топлива достигла 59,6 тысячи рублей за тонну, что на 2% выше прошлого значения.

Выбор редакции

Loading...