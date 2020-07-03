Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд в четвёртый раз за неделю

Оптовая цена автомобильного бензина "Премиум-95" (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в четвёртый раз за неделю обновила рекорд, достигнув 59,6 тысячи рублей за тонну, что на 2% выше прошлого значения, следует из данных торгов.

Цена АИ-95 в европейской части РФ на торгах сегодня выросла на 1,85% и достигла своего нового максимального значения — 59,78 тысячи рублей за тонну. В Петербурге стоимость топлива этой марки также установила рекорд, увеличившись до 62,56 тысячи рублей за тонну (+1,26%). В Москве цена АИ-95 впервые преодолела отметку в 61 тысячу рублей и достигла 61,33 тысячи рублей за тонну.

В июне стоимость бензина данной марки уже несколько раз превышала рекордный показатель, зафиксированный в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тысячи рублей за тонну.