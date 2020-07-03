Эвакуированные из-за возгорания незаконной врезки в газопровод под Самарой возвращаются в родной посёлок

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы в районе посёлка Верхняя Подстепновка в Самарской области, эвакуированные граждане возвращаются в свой населённый пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Аварийно-спасательные работы завершены, жители Верхней Подстепновки возвращаются в свои дома, — отметили в заявлении.

Действовавший режим повышенной готовности сняли, Нефтегорский газоперерабатывающий завод начал проводить плановые восстановительные работы.