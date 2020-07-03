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Эвакуированные из-за возгорания незаконной врезки в газопровод под Самарой возвращаются в родной посёлок

Ранее сообщалось, что из-за инцидента дома покинуло более 1600 местных жителей.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Самарской области

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы в районе посёлка Верхняя Подстепновка в Самарской области, эвакуированные граждане возвращаются в свой населённый пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Аварийно-спасательные работы завершены, жители Верхней Подстепновки возвращаются в свои дома, — отметили в заявлении.

Действовавший режим повышенной готовности сняли, Нефтегорский газоперерабатывающий завод начал проводить плановые восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Самарской области более 1600 жителей посёлка Верхняя Подстепновка эвакуировали из-за возгорания газопровода, которое произошло после того, как в ходе земляных работ была повреждена незаконная врезка.

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