Эвакуированные из-за возгорания незаконной врезки в газопровод под Самарой возвращаются в родной посёлок

Сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы в районе посёлка Верхняя Подстепновка в Самарской области, эвакуированные граждане возвращаются в свой населённый пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Аварийно-спасательные работы завершены, жители Верхней Подстепновки возвращаются в свои дома, — отметили в заявлении.
Действовавший режим повышенной готовности сняли, Нефтегорский газоперерабатывающий завод начал проводить плановые восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Самарской области более 1600 жителей посёлка Верхняя Подстепновка эвакуировали из-за возгорания газопровода, которое произошло после того, как в ходе земляных работ была повреждена незаконная врезка.