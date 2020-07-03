В Кемерове мужчина пытался спасти из озера подругу и её дочь, но погиб вместе с ними

В Кемерове в озере Красном утонули мужчина, его сожительница и 9-летняя девочка, ещё одного ребёнка очевидцам удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— По версии следствия, в дневное время мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера Красное. Женщина с детьми пошли купаться. Мужчина увидел, что они тонут, попытался их спасти, однако стал тонуть сам. Очевидцы смогли вытащить из воды 9-летнего мальчика, остальных спасти не удалось, — говорится в сообщении.

Взрослые с двумя детьми купались в несанкционированном месте. Возбуждено уголовное дело, точные причины смерти трёх человек устанавливаются.