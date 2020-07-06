В июле обещают подорожание бензина. На сколько вырастут цены на АЗС

С начала лета на топливном рынке складывается тревожная ситуация. Биржевые цены на АИ-95 бьют рекорды с первой половины июня. В начале июля появился новый повод для беспокойства. За неделю АИ-95 побил ценовой рекорд сразу четыре раза. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже его оптовая стоимость приблизилась к 60 тысячам рублей за тонну.

Рост оптовых цен влияет на розничные. С начала июня по текущий момент средняя рыночная цена по России на бензин марок АИ-95 и АИ-92 выросла на 1,5% и 1,3% соответственно. Тем не менее эта динамика пока полностью укладывается в обещание правительства не допустить роста цен на топливо более чем на величину годовой инфляции. По данным за май, индекс потребительских цен в России составил 3%. Соответственно, до конца года у нефтяников ещё есть запас для повышения стоимости топлива.

— Такие параметры повышения цен заложены в договоре между правительством и нефтяниками о регулировании цен, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Напомню, что в 2019 году для обеспечения стабильности и недопущения роста цен на моторное топливо в правительстве был разработан демпферный механизм — система компенсации потерь, которые несут нефтяные компании, реализующие нефтепродукты на внутреннем рынке вместо поставок за рубеж.

Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев полагает, что главная причина высоких цен на бензин — это резкий рост потребления после выхода из карантина. Из-за этого, по его мнению, сейчас дорожают все виды топлива.

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— Пока все сидели по домам и спрос на топливо держался на низком уровне, было принято решение отправить заводы на ремонт. Теперь же требуется время для завершения всех необходимых работ, возвращения производителей и устранения дефицита, — считает эксперт. — Рост стоимости бензина привёл к тому, что компании, ожидая ещё более высоких цен, начинают формировать запасы, усугубляя сложившуюся ситуацию.

Специалист напоминает, что процесс переработки и транспортировки топлива на АЗС занимает примерно месяц, а значит, рекордно высокие оптовые цены ещё не успели отразиться на рознице. Реализация бензина по текущим рыночным ценам будет убыточной, так что в ближайшие недели стоит ожидать роста ценника на заправках. По оценкам Геннадия Николаева, стоимость литра АИ-95 может превысить 47,5 рубля за литр в краткосрочной перспективе и способна увеличиться до 48,3–48,7 рубля в том случае, если внутреннее производство не получится нарастить до достаточных объёмов.

— Для АЗС в России биржевые цены имеют ограниченное значение. Бензин на бирже покупают небольшие розничные продавцы, занимающие примерно десятую часть рынка. Главным же образом бензин продают крупные нефтяные корпорации в сети своих заправок, — говорит главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. — В целом существующие механизмы и практика приводят к тому, что изменение цен на АЗС примерно соответствует инфляции или ненамного опережает её.