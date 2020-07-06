Пишет музыку и работает в "красной зоне". Хирург-рэпер из Петербурга рассказал, как совмещает работу и хобби

Участник украинской передачи "X-фактор" Александр Ломия, также известный как рэпер Jambazi, который стал кумиром многих зрителей аналога российского "Голоса", оказался хирургом из Санкт-Петербурга, который поступил в медицинский вуз в 15 лет. Сейчас он работает в "красной зоне" больницы Святого Георгия, а в свободное время занимается творчеством. О том, как сложилась его карьера, узнала газета "Петербургский дневник".

— Странный момент в жизни был в 9 или 10 лет. Все в детстве любили кого-то слушать, как-то творчески самовыражаться. Я тоже слушал музыку, но не фанатично увлекался. В какой-то момент осознал, что сам могу быть творцом, и больше всего до сих пор пленит в творчестве факт того, что я — создатель, творец, — рассказывает Александр.

Окончил школу участник телепроекта в 15 лет. Благодаря своим родителям, которые занимались его воспитанием всё детство, Александру удалось перепрыгнуть сразу два класса. Просмотру мультиков он предпочитал выполнение домашнего задания, а к поступлению в вуз готовился с репетитором.

Всерьёз занялся музыкой Александр на первых курсах университета. Сперва в голове начали появляться тексты, их набралась целая папка. После этого будущий хирург купил гитару и начал бегать пальцами по нотам, накладывая ранее придуманные слова на музыку. Первый концерт состоялся на "Открытом микрофоне" в 2007 году, когда Александру было 23 года. Парень так хорошо выступил, что ему сразу же предложили работу, поэтому следующие несколько лет он выступал в клубах. Однако теперь, по словам Александра, музыка и работа для него — вещи несовместимые.

— Самое лучшее время для написания слов — метро. С утра в метро сочиняю, уже на подходе к больнице часто рождаются самые интересные рисунки, записываю на диктофон, пока не зашёл в больницу. Когда прихожу домой, включаю записи и удивляюсь. А как только сюда [в больницу] захожу — переключаюсь, ни о какой музыке не может идти речи, — объясняет музыкант.

Сейчас Александр отказался от псевдонима Jambazi и выступает под своим именем в совершенно новом для него стиле. Он больше не даёт концерты в стиле хип-хоп и взял для себя более высокую планку в музыке. О планах музыкант рассказывать не стал — говорит, что пока ничего не планирует. Однако в одном Александр уверен точно: музыка и хирургия останутся в его жизни навсегда.