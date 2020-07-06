В Омске таксист изнасиловал пассажирку и довёз её домой

В Омске следователи с помощью полиграфа доказали вину таксиста, который изнасиловал 21-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Преступление было совершено 20 апреля этого года. Девушка поймала такси, когда возвращалась домой из больницы. Вместо указанного адреса водитель отвёз пассажирку к заброшенному зданию и изнасиловал её.

— Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвёз девушку домой, — сообщили следователи.

Потерпевшая сразу же написала заявление в полицию. На таксиста завели уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" и "Грабёж".