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Кафельникова показала, как делает подруге массаж в одном бикини, и этот ракурс запомнится надолго

Инстаграм модели становится всё откровеннее.

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

21-летняя Алеся Кафельникова выложила в "Инстаграм" снимок, на который смотреть без смущения смогут только самые стойкие. Для фото модель надела только крошечное бикини и кепку и расположилась на спине у своей полуобнажённой подруги, делая ей массаж.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Судя по геометкам, Кафельникова сейчас отдыхает в Сочи. Девушка веселится с друзьями, устраивая пикантные фотосессии. И подписчики не прошли мимо таких откровений. Они отметили, что у модели появились пышные формы и она стала ещё краше и горячее. "Набрала чуть вес и стала ещё более сексуальной", — написал один из юзеров.

Фото © Instagram / kafelnikova_a, muzika_tamara

Снимок произвёл на фанатов настолько сильное впечатление, что они решили, что и бывший Алеси — рэпер Фараон (Глеб Голубин) — не устоял бы перед девушкой, если бы увидел кадр. Что стало поводом для многочисленных шуток.

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

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Однако Алеся не только была влюблена в музыканта, но и сама решила попробовать силы на этом поприще. Недавно дочь экс первой ракетки мира удивила свою аудиторию новостью о том, что записала дебютный альбом — в соавторстве с рэпером Luxor (Артуром Шмыгиным). "16’07 выйдет моя первая работа с @one_luxor 😄 Этим альбомом я по-настоящему горжусь и всей командой! ♥️ Артур, ты по-настоящему мне стал братом, и ты меня очень вдохновляешь! Спасибо тебе за всё! Музыка делает меня счастливой!" — делилась модель радостным известием с подписчиками.

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