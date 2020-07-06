Кафельникова показала, как делает подруге массаж в одном бикини, и этот ракурс запомнится надолго

21-летняя Алеся Кафельникова выложила в "Инстаграм" снимок, на который смотреть без смущения смогут только самые стойкие. Для фото модель надела только крошечное бикини и кепку и расположилась на спине у своей полуобнажённой подруги, делая ей массаж.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Судя по геометкам, Кафельникова сейчас отдыхает в Сочи. Девушка веселится с друзьями, устраивая пикантные фотосессии. И подписчики не прошли мимо таких откровений. Они отметили, что у модели появились пышные формы и она стала ещё краше и горячее. "Набрала чуть вес и стала ещё более сексуальной", — написал один из юзеров.

Снимок произвёл на фанатов настолько сильное впечатление, что они решили, что и бывший Алеси — рэпер Фараон (Глеб Голубин) — не устоял бы перед девушкой, если бы увидел кадр. Что стало поводом для многочисленных шуток.

Я слышу вопли твоих бывших ismlvaeva

Фото © Instagram / kafelnikova_a

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