"Самая красивая женщина в мире" снялась топлес в бассейне, смутив даже самых стойких фанатов
Девушка не боится показывать самые откровенные моменты своего отдыха.
23-летняя модель в очередной раз решила продемонстрировать свою точёную фигуру, заставив фанатов прильнуть к экранам. Девушка показала в инстаграм-историях несколько пикантных кадров, от которых жаркое лето в Пенсильвании стало ещё более знойным.
Белла нежилась под солнечными лучами в бассейне на семейном ранчо и не постеснялась загорать топлес, расположившись на огромном надувном матрасе, пишет Daily Mail. На фото модель попала с таких ракурсов, что даже у самых стойких может проступить на щеках румянец — едва заметные полоски бикини, казалось, не прикрывали вообще ничего.
Однако на этом Хадид не остановилась и отправила вдогонку ещё серию фото, где предстала в прозрачном платье на голое тело рядом с букетом из ярких цветов. Поклонники тут же поспешили осыпать девушку комплиментами. Среди тех, кто восторгался её красотой, оказались популярный фотограф Зои Гроссман и популярная модель Эмили Ратаковски.
Настоящая куколка
Белла, ты такая красивая
Королева
Белла Хадид — американская модель родом из Лос-Анджелеса, которая пошла по стопам своей мамы, выбрав схожую профессию. Недавно Беллу назвали самой красивой женщиной в мире, пишет The Sun.
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