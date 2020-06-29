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Появилось видео страшной аварии в Бишкеке, в результате которой популярная певица впала в кому

Поклонники киргизской артистки с замиранием сердца ждут вестей о её состоянии.

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Фото © Instagram / aselkadyrbekova. Скриншот © Telegram / Короче

29-летняя Асель Кадырбекова попала в страшное ДТП в пятницу, 26 июня, в Бишкеке. На распространяющихся в Сети кадрах можно видеть, как в автомобиль певицы Toyota Camry на скорости влетела машина частного охранного агентства. Артистку, получившую тяжёлые травмы, срочно госпитализировали.

Видео © Telegram / Короче

Руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков позже прокомментировал, что Асели сделают операцию, когда она выйдет из комы. "Она сейчас в коме, состояние тяжёлое. Головной мозг сильно повреждён, ключица и шейные позвонки сломаны. Медики работали всю ночь", — отметил он.

Фото © Instagram / aselkadyrbekova

Сейчас, по словам Жумабекова, в состоянии девушки наметились небольшие улучшения, она стала дышать самостоятельно, без аппарата искусственного дыхания, пишет Sputnik.

Фото © Instagram / aselkadyrbekova

За Асель переживают не только её слушатели и подписчики в "Инстаграме", которых у неё 2,2 млн, но и любимый муж — известный киргизский певец Нурлан Насип. Пара поженилась в 2018 году и воспитывает маленькую дочку.

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