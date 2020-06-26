"Каждый день мне пишут, что я скоро разобьюсь". Пророческие записи мотоблогера, погибшего под Тамбовом

24 июня парень ехал со встречи с другом. Любитель больших скоростей решил обогнать грузовик, вылетел на встречку и врезался в фуру. От полученных травм Александр погиб на месте, а его мотоцикл превратился в груду металлолома. Ещё один мотоблогер, pilot.zx6r, позже написал в "Инстаграме" об опасной манере езды байкера, о которой его предупреждали не раз. Но слова оказались бесполезны.

Предвижу много грязи и злости, но об ушедших говорят либо хорошо, либо вовсе не говорят. Саня был одним из немногих блогеров, с кем я поддерживал общение, потому что он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в то же время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало. О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается pilot.zx6r

При этом Александр Diablo R1 привлёк своей энергией, драйвом и обзорами на байки и машины 120 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и 203 тыс. на "Ютубе". Блогер не стремился осторожничать и выкладывал видео, где катается на высоких скоростях, добавляя к ним дерзкие подписи. "Необычное это чувство, когда держишь 2 сотки постоянно почти в любом потоке, интересно, а 3 можно удержать?", "230 по обочине, наверное, многовато 🤪 как считаешь, это перебор — так летать — или сойдёт?" — "заигрывал" парень с юзерами.

Фото © Instagram / diablo__r1, VK / Diablo Rider

Конечно, при таком образе жизни не обходилось без опасных ситуаций и травм. "Это 6-е падение из мотожизни, два перелома левой ключицы, 2 месяца постельного режима. Причина падения — очень плохая задняя резина, холодный асфальт, разметка, смола на дороге", — писал парень в одном из постов. А потом снова отправлялся в свои рискованные путешествия, не обращая внимания на постоянные предостережения. Ведь такая жизнь казалась ему гораздо ярче, чем существование без адреналина.

На протяжении двух лет практически каждый день мне пишут, что скоро я *** [разобьюсь]. Как много вы не знаете, как много не понимаете. Но спасибо за такие слова Александр Diablo R1

Видео © Instagram / diablo__r1