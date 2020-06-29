Модель устроила горячую съёмку на полу, но пользователи испугались того, что случилось с её спиной

Инста-модель Джина Сэвидж приобрела популярность благодаря своим эффектным формам. У красотки поразительно тонкая талия и довольно пышные бёдра. Но на некоторых снимках пропорции оказываются искажены настолько, что пользователи начинают сомневаться, действительно ли такая девушка существует на самом деле.
На этот раз юзеров ошарашило фото, где девушка рекламировала одежду для бренда Fashion Nova. Джина распустила белые волосы, встала на колени и сделала задумчивое селфи, привычно спрятав лицо за телефоном. Кадр появился в аккаунте компании и на странице самой модели, вызвав одинаковую реакцию.
Пользователи не могли понять, куда пропала часть спины, которую словно неумело удалили в фотошопе. Многие юзеры просто задавались вопросом о том, что вообще происходит. А некоторые окрестили модель "королевой муравьёв", решив, что выглядит она слишком сверхъестественно.
Что произошло с твоей талией?
aleksy___
Дорогая, у тебя пропала часть спины
lightninglegba1234
У тебя сейчас сломается спина
playdanksong
Где твой позвоночник?
richmanroc.
Ты вообще человек?
prodigy.the.most
Впрочем, впечатляющие изгибы модели появились в том числе благодаря спорту. Девушка пять дней в неделю посещает тренажёрный зал.
WOW-girls
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