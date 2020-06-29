Модель устроила горячую съёмку на полу, но пользователи испугались того, что случилось с её спиной

Инста-модель Джина Сэвидж приобрела популярность благодаря своим эффектным формам. У красотки поразительно тонкая талия и довольно пышные бёдра. Но на некоторых снимках пропорции оказываются искажены настолько, что пользователи начинают сомневаться, действительно ли такая девушка существует на самом деле.

Фото © Instagram / ginasavagex

На этот раз юзеров ошарашило фото, где девушка рекламировала одежду для бренда Fashion Nova. Джина распустила белые волосы, встала на колени и сделала задумчивое селфи, привычно спрятав лицо за телефоном. Кадр появился в аккаунте компании и на странице самой модели, вызвав одинаковую реакцию.

Фото © Instagram / ginasavagex

Пользователи не могли понять, куда пропала часть спины, которую словно неумело удалили в фотошопе. Многие юзеры просто задавались вопросом о том, что вообще происходит. А некоторые окрестили модель "королевой муравьёв", решив, что выглядит она слишком сверхъестественно.

Что произошло с твоей талией? aleksy___

Дорогая, у тебя пропала часть спины lightninglegba1234

Фото © Instagram / ginasavagex

У тебя сейчас сломается спина playdanksong

Где твой позвоночник? richmanroc.

Ты вообще человек? prodigy.the.most