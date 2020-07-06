Сюткин показал на фото жену и дочь, и поклонники не смогли понять, кто из них кто

62-летний Валерий Сюткин поделился в "Инстаграме" кадром, где позирует вместе с двумя улыбающимися блондинками — женой и дочкой. Семья посетила Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине и решила сделать фото на фоне красивого пейзажа.
Валерий Сюткин с женой (справа) и дочкой. Фото © Instagram / syutkin_valeriy
Однако не только природные красоты привлекли внимание подписчиков артиста. Пользователей поразило то, что девушки на снимке выглядят словно сёстры: обе молодые, цветущие, симпатичные. При этом супруге Сюткина Виоле 44 года, а дочке, которая носит такое же имя, — 23.
Дочь Валерия Сюткина Виола. Фото © Instagram / syutkin_valeriy, violasyutkina
Они у вас прям как сестрички!
bazilliokott
Фото © Instagram / syutkin_valeriy, violaviva
Какие крали рядом с таким шикарным мужчиной!
sumkinastar
Глаз радует
lara170981
Недавно Валерий Сюткин отметил 26 лет в браке. В 1992 году он внезапно увлёкся Виолеттой, которая работала костюмершей в группе "Браво". Симпатия переросла в серьёзные чувства, пишет uznayvse.ru. В 1994-м влюблённые поженились, и через два года у них родилась дочка. Виола была творческим ребёнком и потом даже успела написать книгу. Однако сейчас её страсть — режиссура. "1 июля — день РЕЖИССЁРА! Просто я с 12 лет знала, что буду им. Просто я обожаю эту профессию. <...> Просто я режиссёр по жизни, и у меня сегодня во всех смыслах праздник!" — поделилась недавно эмоциями Виола.
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