Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16, и разницу заметит только самый зоркий

42-летняя Анфиса Чехова выложила в "Инстаграм" фото времён, когда она была не знойным секс-символом, какой её многие знают, а нежной наивной девушкой. Однако, по мнению удивлённых подписчиков, внешне их любимица ничуть не изменилась. Только взгляд стал не такой грустный и мягкий.
Справа — Анфиса Чехова в 16 лет. Фото © Instagram / achekhova
Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16 🤦🏻♀️ <...> И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил
Анфиса Чехова
Судя по комментариям, в прошлом сексуальная и уверенная в себе ведущая действительно была серьёзной и печальной. Впрочем, подростковый возраст у многих проходит довольно непросто. При этом многие пользователи стали вспоминать свои фото на паспорт, где получались такими же "напуганными".
Помню тебя именно такой!!! Ты была очень грустная и серьёзная!
ykuvarzina_official
Шикарно! Вы почти не изменились!
laringosha2011
Вообще не изменилась
tmachurova
Однако одна из пользовательниц обвинила Анфису в пластике, заявив, что "операции пошли ей на пользу" и у неё изменился овал лица. "Операция называется "возраст и диета", — парировала Чехова.
Анфиса Чехова родилась в Москве 21 декабря 1977 года. Девочку назвали Александрой, и фамилия у неё была Корчунова. Однако впоследствии ведущая решила, что её будут звать по-другому. Анфиса создала себе образ сексуальной, остроумной женщины, которой чужды комплексы и предрассудки, и с помощью него покорила немало сердец. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
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