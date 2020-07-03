Эшли Грэм устроила танцы в ванной, впервые показав, как её тело изменилось после родов

32-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм в последнее время нечасто радовала фанатов своими фото, ведь всё свободное время она уделяла мужу и сыну. В конце января этого года пара поприветствовала пополнение в семье, и с тех пор молодая мама пыталась вернуть форму. Однако карантин и изоляция подпортили её планы, хотя это не помешало Эшли регулярно заниматься дома.
Видео © Instagram / ashleygraham
После одной из таких тренировок модель и сняла короткое видео из ванной, которое опубликовала в сториз. На нём женщина в откровенном красном купальнике взмахивала мокрыми волосами и задорно танцевала. Эшли набралась смелости и показала, во что превратила её тело беременность. Мягкий живот и лишние килограммы было не скрыть, но даже они не смогли испортить изгибы плюс-сайз-модели.
Эшли не избегает тяжёлых тренировок, ведь кому как не ей знать, что иначе не добиться хорошего результата. Многие ошибочно считают, что модели плюс-сайз — ленивые и совсем не занимаются, но это не так. Девушкам приходится трудиться сильнее своих худых коллег, чтобы приобрести формы, которые будут выглядеть соблазнительно.
Целеустремлённость Эшли помогла ей стать одной из самых известных моделей не только в США, но и в мире. Молодая мама появлялась на обложках авторитетных модных журналов, таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle. Карьера модели была настолько успешна, что Эшли стала первой плюс-сайз-моделью, которая появилась в спортивном журнале Sports Illustrated Swimsuit Issue.
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