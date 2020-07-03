Эшли Грэм устроила танцы в ванной, впервые показав, как её тело изменилось после родов

32-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм в последнее время нечасто радовала фанатов своими фото, ведь всё свободное время она уделяла мужу и сыну. В конце января этого года пара поприветствовала пополнение в семье, и с тех пор молодая мама пыталась вернуть форму. Однако карантин и изоляция подпортили её планы, хотя это не помешало Эшли регулярно заниматься дома.

Видео © Instagram / ashleygraham

После одной из таких тренировок модель и сняла короткое видео из ванной, которое опубликовала в сториз. На нём женщина в откровенном красном купальнике взмахивала мокрыми волосами и задорно танцевала. Эшли набралась смелости и показала, во что превратила её тело беременность. Мягкий живот и лишние килограммы было не скрыть, но даже они не смогли испортить изгибы плюс-сайз-модели.

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли не избегает тяжёлых тренировок, ведь кому как не ей знать, что иначе не добиться хорошего результата. Многие ошибочно считают, что модели плюс-сайз — ленивые и совсем не занимаются, но это не так. Девушкам приходится трудиться сильнее своих худых коллег, чтобы приобрести формы, которые будут выглядеть соблазнительно.

Фото © Instagram / ashleygraham