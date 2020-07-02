Девушка Тимати примерила практически невидимый купальник, показав роскошную фигуру после родов

24-летняя Анастасия Решетова всё своё время посвящает малышу Ратмиру, который родился в октябре прошлого года. Но и для фанатов девушка смогла найти минутку и опубликовать жаркое фото в купальнике. Девушка позировала у зеркала, демонстрируя плоский и рельефный живот. Для большего эффекта модель выбрала бикини нюдового цвета, чтобы оно лучше оттеняло загорелую кожу девушки. А для приличия она накинула белый халатик.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Этим снимком молодая мама поделилась в сториз, где показала, что купальник был не просто так. В следующих видео девушка учила сына плавать на спине, помогая ему руками и поддерживая малыша на воде. Судя по всему, карантин положительно сказался на фигуре Анастасии. Хотя недавно девушка жаловалась, что беременность оставила её с растяжками и не таким рельефным телом, как раньше. А изоляция не позволяла вплотную заняться тренировками.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

По признанию модели, сейчас она выглядит куда лучше, чем было, поэтому она может позволить себе открытый купальник. Но борьба с изменениями ещё не закончена. Молодая мама пообещала, что выложит фото до, как только найдёт в себе смелость и добьётся хорошего результата. Но, что бы Анастасия не говорила, фанаты не смогли разглядеть растяжки, которые так беспокоят модель.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova