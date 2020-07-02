21-летняя дочь Сергея Бодрова впервые предстала перед широкой публикой — фото

21-летняя Ольга Бодрова примерила новую для себя роль и появилась на сцене международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского. Вместе с актёром Юрием Колокольниковым девушка стала ведущей церемонии закрытия. На мероприятие дочь знаменитого актёра надела лаконичное чёрное платье и уложила волнами короткие светлые волосы.

Фото © Instagram / zerkalo.space

Несмотря на то что из-за пандемии церемония проходила в онлайн-формате, Ольгу переполняли эмоции, ведь это её первое появление перед широкой аудиторией. "Это был мой первый опыт в качестве ведущей церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции… А сам Юрьевец — место с удивительной атмосферой!" — приводит слова девушки Starhit.

Фото © Instagram / sergei_bodrov_jr, olyabodrova

Ольга Бодрова пошла по стопам отца и стала актрисой. Недавно она окончила ГИТИС, играет в спектаклях и пишет стихи, отмечает КП. Младший брат девушки Александр тоже занимается творчеством — пишет рэп под псевдонимом Simply Саня.

Фото © Instagram / olyabodrova