10 самых красивых актрис СССР, которые сыграли школьных учителей

Барбара Брыльска ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!")

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Да, "Иронию..." мы все уже знаем наизусть, но многие ли помнят профессию главной героини? Напоминаем, Надя Шевелёва, незамужняя 34-летняя учительница русского языка и литературы. Примечательно, что тогда Барбаре было всего 26 лет.

Марина Шиманская ("Когда я стану великаном")

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На момент выхода фильма Шиманской было всего 23 года. Она сыграла молодую учительницу литературы, которая ничего не может противопоставить талантливому школьнику Пете Копейкину (дебют Михаила Ефремова).

Ирина Печерникова ("Доживём до понедельника")

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В 1968 году Печерниковой было всего 23 года. Это была уже её третья роль в кино, но именно после выхода "Доживём до понедельника" Ирина проснулась знаменитой. В фильме она сыграла начинающую учительницу английского языка Наталью Сергеевну Горелову.

Вера Глаголева ("Не стреляйте в белых лебедей")

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Фильм вышел на экраны в 1975 году. Вера Глаголева сыграла робкую, но очень добрую и самоотверженную учительницу, которая попала по распределению в глубинку, но продолжает честно и добросовестно исполнять свой учительский долг. Актрисе было всего 18 лет, когда ей предложили эту роль.

Ирина Купченко ("Чужие письма")

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В 1975 году, когда выходят "Чужие письма", Ирине Купченко 27 лет. Роль учительницы, которая тонко чувствует психологическую драму в сердцах главных героев, Ирина Петровна сыграла настолько проникновенно, что миф о слабости советской интеллигенции рухнул, как карточный домик. Учительница в исполнении Купченко обладает недюжинной силой и решительностью.

Марина Неёлова ("Дорогая Елена Сергеевна")

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Марина Неёлова сыграла главную роль в фильме, где очень честно показано противостояние между поколениями. На вид кроткая и тихая женщина оказывается человеком с железными принципами, который выдерживает даже детскую жестокость.

Нина Иванова ("Весна на Заречной улице")

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Это звёздная роль Ивановой. В фильме она сыграла учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну Левченко. По сюжету фильма она приезжает преподавать для рабочих комбината, где старается не смешивать личное и профессиональное, и у неё это получается. Почти...

Елена Санаева ("Чучело")

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Ролан Быков часто снимал жену в своих картинах, но не старался подыскивать для неё ангельские роли. В "Чучеле" Елена Санаева играет классного руководителя. Она умеет быть жёсткой и даже жестокой. Впрочем, сам фильм снят так, что школьная жизнь показана далеко несладкой.

Инна Аленикова ("Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные")

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Фильм вышел в 1984 году. Тогда Инне Алениковой было 34 года. Она сыграла довольно строгого, но доброго и справедливого классного руководителя Петрова и Васечкина. Её роль — одна из ключевых, причём в обеих сериях.

Наталья Селезнёва ("Я вас любил...")

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