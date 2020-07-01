Недавно 30-летняя Софи Хинчклифф, более известная в Сети как Миссис Хинч, рассказала поклонникам в "Инстаграме" о своих комплексах. Женщина опубликовала видео, в котором показала свои старые снимки — в детском и подростковом возрасте. Блогерша пояснила, что разбирала фотоальбом и это навело её на мысль, которой она хотела поделиться со своими 3,4 млн подписчиков, пишет Daily Mail.
Софи заверила фанатов, что на всех фото представлена именно она, хотя на некоторых её просто не узнать. Блогерша призналась: пусть раньше она выглядела не так идеально, уверенности в себе у неё было куда больше. Она предупредила подписчиков, чтобы они не зацикливались на внешности и не обольщались, что с физическими недостатками пропадут и все их комплексы.
Пожалуйста, концентрируйтесь не на своём облике, а на том, что у вас внутри, ведь на самом деле только это и имеет значение. Неважно, насколько крышесносно вы выглядите, если вы несчастны внутри, поверьте мне
Софи Хинчклифф
В комментариях поклонники полностью поддержали слова блогерши, не забыв отметить, что она всегда была прекрасна — и раньше, и сейчас.
Ты великолепна в любом возрасте, в любом!
Прекрасна снаружи и внутри, тогда и сейчас. Ты помогла многим людям, и твоя внутренняя красота сияет, как солнце
На каждом фото у тебя доброе сердце, а это главное
WOW-girls
Блогерша выложила старое фото, признавшись, что до всех преображений она себе нравилась больше
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