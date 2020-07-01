Блогерша выложила старое фото, признавшись, что до всех преображений она себе нравилась больше

Недавно 30-летняя Софи Хинчклифф, более известная в Сети как Миссис Хинч, рассказала поклонникам в "Инстаграме" о своих комплексах. Женщина опубликовала видео, в котором показала свои старые снимки — в детском и подростковом возрасте. Блогерша пояснила, что разбирала фотоальбом и это навело её на мысль, которой она хотела поделиться со своими 3,4 млн подписчиков, пишет Daily Mail .

Софи заверила фанатов, что на всех фото представлена именно она, хотя на некоторых её просто не узнать. Блогерша призналась: пусть раньше она выглядела не так идеально, уверенности в себе у неё было куда больше. Она предупредила подписчиков, чтобы они не зацикливались на внешности и не обольщались, что с физическими недостатками пропадут и все их комплексы.