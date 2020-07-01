Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Блогерша выложила старое фото, признавшись, что до всех преображений она себе нравилась больше

О собственном опыте женщина рассказала, чтобы подбодрить своих подписчиков с похожими проблемами.

319

Фото © Instagram / mrshinchhome

Недавно 30-летняя Софи Хинчклифф, более известная в Сети как Миссис Хинч, рассказала поклонникам в "Инстаграме" о своих комплексах. Женщина опубликовала видео, в котором показала свои старые снимки — в детском и подростковом возрасте. Блогерша пояснила, что разбирала фотоальбом и это навело её на мысль, которой она хотела поделиться со своими 3,4 млн подписчиков, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / mrshinchhome

Софи заверила фанатов, что на всех фото представлена именно она, хотя на некоторых её просто не узнать. Блогерша призналась: пусть раньше она выглядела не так идеально, уверенности в себе у неё было куда больше. Она предупредила подписчиков, чтобы они не зацикливались на внешности и не обольщались, что с физическими недостатками пропадут и все их комплексы.

Фото © Instagram / mrshinchhome

Пожалуйста, концентрируйтесь не на своём облике, а на том, что у вас внутри, ведь на самом деле только это и имеет значение. Неважно, насколько крышесносно вы выглядите, если вы несчастны внутри, поверьте мне

Софи Хинчклифф

Фото © Instagram / mrshinchhome

В комментариях поклонники полностью поддержали слова блогерши, не забыв отметить, что она всегда была прекрасна — и раньше, и сейчас.

Ты великолепна в любом возрасте, в любом!

Carlbembridgehair

Прекрасна снаружи и внутри, тогда и сейчас. Ты помогла многим людям, и твоя внутренняя красота сияет, как солнце

Eat_with_arlo

На каждом фото у тебя доброе сердце, а это главное

Mrskshappy

Выбор редакции

Loading...