Звезда "Папиных дочек" ответила хейтерам, затравившим её после слухов о романе с Прилучным

34-летняя актриса Мирослава Карпович, которая приобрела особую популярность благодаря роли в "Папиных дочках", в последние дни попала в немилость у поклонников творчества Павла Прилучного. Стоило ему 15 июня развестись с Агатой Муцениеце, как поползли слухи о его отношениях с коллегой по постановке "Косметика врага" Мирославой. Артисты никак не комментировали эти домыслы, но фанатам это не помешало обрушить гнев на девушку, пишет "Стархит".

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Но Мирослава призналась, что это её не слишком тревожит. Опыт и здравый смысл научили её не обращать внимания на нападки хейтеров. Ведь нельзя понравиться всем, особенно тем, кто заранее для себя уже всё решил. Наоборот, актриса поблагодарила всех недовольных, ведь, сами того не зная, они помогли ей стать популярнее.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность! Мирослава Карпович

Фото © Instagram / cruxchat