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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал развод, рассказав, что происходит между ними

Фанаты давно подозревали неладное, но теперь Дмитрий расставил все точки над i.

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Фото © Instagram / isxakov

Звёздный фотограф Дмитрий Исхаков признался в своём инстаграме, что их отношения с 33-летней певицей Полиной Гагариной завершились, но на дружеской ноте. Они будут вместе воспитывать детей, но этим их контакты и ограничатся. В комментариях расстроенные поклонники пары не смогли сдержать чувств.

Фото © Instagram / isxakov

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Фото © Instagram / isxakov

Слухи о разладе в звёздной семье начали ходить ещё некоторое время назад, но фанаты старались их игнорировать. Источники, близкие к супружеской паре, сообщали, что Дмитрий и Полина уже давно не живут вместе. А новость о том, что Полина уволила мужа из своей компании, только подлила масла в огонь. Во время изоляции распались многие семьи, но в Дмитрия и Полину все верили до конца, ведь влюблённые были примером для подражания.

Фото © Instagram / isxakov и gagara1987

Месяц назад Полина написала в своём инстаграме, как ей тяжело было привыкать к изоляции, но затем всё наладилось. У певицы появилось время для себя, детей и любимых занятий, наконец-то пропала суета. "Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернёмся лучшими в новый мир!" — делилась с подписчиками Полина. Но никто не думал, что на самом деле могут значить эти слова.

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