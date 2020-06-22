Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал развод, рассказав, что происходит между ними

Звёздный фотограф Дмитрий Исхаков признался в своём инстаграме, что их отношения с 33-летней певицей Полиной Гагариной завершились, но на дружеской ноте. Они будут вместе воспитывать детей, но этим их контакты и ограничатся. В комментариях расстроенные поклонники пары не смогли сдержать чувств.

Фото © Instagram / isxakov

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Фото © Instagram / isxakov

Слухи о разладе в звёздной семье начали ходить ещё некоторое время назад, но фанаты старались их игнорировать. Источники, близкие к супружеской паре, сообщали, что Дмитрий и Полина уже давно не живут вместе. А новость о том, что Полина уволила мужа из своей компании, только подлила масла в огонь. Во время изоляции распались многие семьи, но в Дмитрия и Полину все верили до конца, ведь влюблённые были примером для подражания.

Фото © Instagram / isxakov и gagara1987