"Дети грустные, печальные". Павла Прилучного застали на семейном отдыхе с Мирославой Карпович

Несмотря на то что артисты не спешат вносить ясность в ситуацию и не подтверждают свои отношения, поклонники всё чаще замечают их вместе. Так, фанатам якобы удалось запечатлеть пару на Чёрном море, куда они отправились на отдых, пишет Starhit. Влюблённые наслаждались прогулкой на яхте.

Примечательно то, что в путешествие с новой девушкой Павел взял детей, которых родила ему бывшая жена — актриса Агата Муцениеце. Экс-супруги недавно расстались со скандалом — Агата обвиняла Прилучного в домашнем насилии и пьянстве, записав видео со слезами на глазах. Однако потом снова призналась ему в любви.

Фото © Telegram / Только никому...

На снимке можно видеть, как дети ждут Павла на берегу, а рядом с ними находится их пёс, который появляется у Прилучного в соцсетях. Также ранее появилось ещё одно фото, где "мажор" и звезда "Папиных дочек" гуляют вместе. Актёра узнали, несмотря на то что он был в маске. Поэтому у поклонников почти не осталось сомнений в том, что чувства артистов предельно серьёзны.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge

Однако сам Прилучный написал в своём инстаграме пост, где заявил, что в его жизни начался новый этап, но выносить на публику подробности личной жизни он не собирается.