"Не будьте дураками". Рошаль призвал москвичей не забывать про масочный режим

Доктор медицинских наук и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал жителей столицы продолжать соблюдать масочный режим. Он подчеркнул, что эпидемия ещё не закончилась, и отметил, что москвичи расслабились из-за отмены ограничительных мер.

— Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, в транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого, — написал он в "Твиттере".

Врач подчеркнул, что если эпидемиологическая ситуация в Москве внезапно ухудшится, то люди в первую очередь начнут винить в этом администрацию города, хотя в целом темпы распространения коронавирусной инфекции зависят от соблюдения горожанами профилактических мер.