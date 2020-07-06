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"Не будьте дураками". Рошаль призвал москвичей не забывать про масочный режим

Он заметил, что, если ситуация ухудшится, горожане начнут винить власти, а не себя.

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Леонид Рошаль. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Доктор медицинских наук и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал жителей столицы продолжать соблюдать масочный режим. Он подчеркнул, что эпидемия ещё не закончилась, и отметил, что москвичи расслабились из-за отмены ограничительных мер.

Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, в транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого, — написал он в "Твиттере".

Врач подчеркнул, что если эпидемиологическая ситуация в Москве внезапно ухудшится, то люди в первую очередь начнут винить в этом администрацию города, хотя в целом темпы распространения коронавирусной инфекции зависят от соблюдения горожанами профилактических мер.

Как ранее сообщал Лайф, ситуация с коронавирусом в Москве постепенно улучшается. Число выздоравливающих москвичей периодически превышает количество новых случаев. За последние сутки в столице полностью вылечилось 632 человека, а заболело немногим больше — 685.

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