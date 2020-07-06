В Татарстане начали применять новый курс реабилитации для переболевших CoViD-19

В Татарстане началось внедрение курса реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в республиканском Минздраве, пилотными площадками для восстановительной терапии стали два медицинских учреждения Казани: городская поликлиника № 7 и Госпиталь для ветеранов войн. Реабилитация бывших пациентов проходит под контролем участкового врача-терапевта с контрольными анализами и ЭКГ.

— Начиная с минувшего понедельника три раза в неделю проводятся занятия по лечебной физкультуре. В каждой группе участников реабилитации не более пяти человек. В курс восстановления входят групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия, — сообщили в республиканском Минздраве.

Как сообщила главный внештатный специалист ведомства по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Резеда Бодрова, через отделение Госпиталя ветеранов войн города Казани уже прошло больше 20 пациентов, перенёсших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией.

— Что инновационного в России мы начали внедрять? Во-первых, это лечебные упражнения с помощью дыхательных тренажёров. Наверное, будем патент оформлять. Ещё впервые внедрили озонотерапию в виде ингаляций, в виде орошений и озонотерапию в дыхательном тренажёре. Внедрили также физиотерапевтические методы. Это применение низкочастотной магнитотерапии, поляризованного света, КВЧ-терапии, ультрафиолетового облучения, ингаляций, — уточнила Резеда Бодрова.