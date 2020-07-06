Не хватает только Эболы. В Китае ждут эпидемию чумы и вспышку нового коронавируса?

Сразу несколько опасных патогенов могут ударить по стране один за другим.

Перевыпуск штаммов

Мутация вирусов, которые, казалось бы, человечество уже победило — дело обычное. По крайней мере, именно так говорят врачи и учёные. Пока в отдельных странах пытаются бороться с пандемией, в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, готовятся сразу к двум крупным эпидемиям. Первый вирус специалистам хорошо знаком — это G4 EA H1N1, или новая версия свиного гриппа, который вызвал пандемию в 2009 году. Китайские власти хранят спокойствие и призывают не поддаваться на неверные выводы о том, что новый подтип свиного гриппа обладает высокой способностью передаваться от человека к человеку и якобы может привести к высокой смертности.

Фото © Shutterstock

В Минздраве КНР считают, что новый свиной грипп может быть не опаснее любого сезонного респираторного заболевания. Этот оптимизм не разделяют вирусологи из Колумбийского университета, которые солидарны с китайскими коллегами, однако отмечают ряд изменений и мутаций в новом штамме, свидетельствующие о его потенциальной опасности. Во-первых, новый штамм G4 обнаруживался у свиней на протяжении нескольких лет.

Во-вторых, в 2016 году был зафиксирован резкий рост численности заражённых животных, что говорит о способности вируса быстро поражать живой организм.

В-третих, уже доказана способность новой инфекции заражать людей.

В-четвёртых, учёные всерьёз обеспокоены, что вакцины против сезонного гриппа не дадут иммунитета против нового штамма вируса.

И хотя об эпидемии говорить преждевременно, не стоит забывать опыт прошлых лет. Смертность от H1N1 в 2009 году по всему миру перевалила за 550 тыс. человек. Новый штамм свиного гриппа, как отмечают учёные, пока ведёт себя относительно предсказуемо, однако последующие мутации могут привести к увеличению скорости, с которой инфекция поражает дыхательные пути и приводит к летальному исходу.

Чума на подходе?

Вспышка бубонной чумы, зафиксированная в Китае летом 2020 года, потенциально опасна как для КНР, так и для сопредельных стран. Однако, в отличие от коронавирусной инфекции нового типа, бороться с которой во многих странах до появления вакцины пытаются препаратами для лечения уже относительно изученных вирусных инфекций, чума давно известна и успешно лечится. Врач-инфекционист Григорий Карякин отметил, что за столетия изучения этого заболевания человечество научилось не только лечить эту инфекцию, но и купировать её распространение.

Чума много лет не меняет своей природы, и это по большому счёту подарок для науки. Чумная инфекция находится в организме животных, которых нередко употребляют в пищу в некоторых регионах Азии. Благодаря этому инфекция по-прежнему "дремлет" в природно-очаговой форме. Фармацевты давно синтезировали антибактериальный препарат, который эффективно убивает возбудителей, и по большому счёту смертность от чумы в XXI веке существенно ниже, чем от любой другой бактериальной инфекции, которая могла вызывать эпидемии Григорий Карякин Врач-инфекционист

По словам Карякина, от вспышки бубонной чумы в Китае не стоит ждать серьёзных последствий на Дальнем Востоке России.

Карантинные мероприятия на этот случай разработаны и в Китае, и в России. Математически, конечно, вероятность попадания патогена на территорию России исключать нельзя, но и думать про бактериальную инфекцию как про смертельную опасность тоже не стоит. Роспотребнадзор свою работу выполняет на отлично, поэтому делать из этой вспышки какое-то библейское наказание неправильно Григорий Карякин Врач-инфекционист

Сколько человек заболеют?

Вспышки чумы регистрируются в Китае и Монголии с начала 2019 года, однако крупного заражения как среди животных, так и среди людей пока удавалось избежать. Учёные и медики считают, что из-за мер, принимаемых для купирования CoViD-19, борьба с чумой будет держаться на особом контроле. Сложность состоит лишь в том, что чума относится к болезням первой категории опасности и может до 10 дней протекать бессимптомно. С вакцинацией чумы дела тоже обстоят непросто. ВОЗ официально не рекомендует прививать население, за исключением людей, составляющих группу риска. Ключевую роль, как и в случае с профилактикой коронавируса на ранних стадиях, играет грамотный эпидемиологический надзор и эпидемиологические расследования — отслеживание всех контактировавших с носителями инфекции, их изоляция и своевременное лечение.

Карантинные мероприятия в местах вспышки уже введены. По сообщениям СМИ, эпидемиологические службы работают по запланированной на такой случай программе ещё с 29 июня. Однако в заявлении комиссии по здравоохранению городского округа Баян-Нур содержатся сведения о том, что риск передачи инфекции от человека к человеку есть и карантинные противочумные меры из-за вспышки заболевания будут действовать до конца 2020 года.

К строгим мерам китайские медики прибегли из-за высокой скорости распространения заболевания — с носителями инфекции (молодые люди 25 и 27 лет) напрямую или косвенно могли контактировать до 400 человек. Где сейчас находятся контактировавшие и получают ли они своевременное лечение — не уточняется, но уже 5 июля в регионе, где зафиксировали вспышку заболевания, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности.

Опасно для соседей?

Директор логистической компании по импорту-экспорту в Китай и Россию Дмитрий Садовников отметил, что при каждой потенциальной угрозе вспышки инфекционного заболевания ограничивается экспорт продуктов, которые могли попасть в группу риска.

Всё зависит от того, какие животноводческие комплексы находятся в тех или иных регионах. Если риск будет велик, то контроль ужесточат и с китайской стороны, и Роспотребнадзор будет ещё тщательнее следить. Это нормальная разумная многолетняя практика. Если компания, как наша, занимается импортом-экспортом в две страны, то для каждой таможни нужно иметь документы, которые подтверждают, что продукция безопасна. Если это мясо животных из регионов, где фиксировалась вспышка, то такой продукт не выпустят за пределы страны Дмитрий Садовников Директор логистической компании

Специалисты-эпидемиологи отмечают, что риск заразиться свиным гриппом от мяса животных или чумой, даже проживая в приграничных с Китаем районах, практически отсутствует. Однако, если китайские власти ошибаются в выводах относительно опасности свиного гриппа или неправильно оценивают опасность бубонной чумы, ситуация может развернуться по другому сценарию. В этой связи нелишним будет вспомнить, что новый коронавирус, из-за которого замерла вся привычная жизнь, обнаружили на одной из разделочных досок пекинского рынка "Синьфади". Тогда положительные тесты на SARS-CoV-2 привели к тому, что Китай почти полностью отказался от импорта лосося (который называют одним из источником появления CoViD-19 в КНР) и вся торговля мясом рыбы была остановлена на неопределённый срок.

Старый новый коронавирус

Коронавирус, чума и свиной грипп — не весь перечень инфекционных угроз, с которыми приходится сталкиваться КНР в последние полгода. Из материала об анализе вирусных угроз, опубликованного газетой Times, стало известно, что "похожий" на коронавирус нового типа возбудитель пневмонии китайские эпидемиологи обнаружили ещё в 2012–2013 годах. Изначально вирус назвали RaBtCoV/4991. Как и его "потомок" CoViD-19, он имел развитую способность передаваться от человека к человеку. Вирусологи выяснили, что заразились вирусом обычные шахтёры в провинции Юньнань.