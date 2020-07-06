В Москве мать угрожает убить детей и покончить с собой

В Москве женщина угрожает убить себя и своих детей. По данным Лайфа, инцидент произошёл на улице Главмосстроя. Предположительно, мать находится под действием наркотических веществ.

Помимо полицейских на место подъехали две бригады скорой помощи. Одного из детей женщина держит на руках. В полиции угрозу для жизни несовершеннолетних считают реальной.