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В Москве мать угрожает убить детей и покончить с собой

В полиции угрозу считают реальной.

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Фото © ТАСС / Никита Попов

В Москве женщина угрожает убить себя и своих детей. По данным Лайфа, инцидент произошёл на улице Главмосстроя. Предположительно, мать находится под действием наркотических веществ.

Помимо полицейских на место подъехали две бригады скорой помощи. Одного из детей женщина держит на руках. В полиции угрозу для жизни несовершеннолетних считают реальной.

Ранее Лайф рассказывал, что в Таиланде россиянку, пытавшуюся покончить с собой, заподозрили в убийстве собственной дочери, а в её комнате нашли наркотические вещества.

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