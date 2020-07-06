Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм публично выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца, известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Как отметил актёр, хотя он не был лично знаком с Нурмагомедовым-старшим, он восхищался им.

— Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим жизненным путём! Я буду молиться за тебя во время путешествия на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь, — написал Ван Дамм в "Инстаграме", добавив, что выражает соболезнования всей семье Нурмагомедова, а также всем любителям UFC.