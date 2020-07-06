Порноактриса рассказала о сорвавшемся интиме с Аршавиным и Быстровым

Видео © VK / Lola Taylor

Уральская звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила, что бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров отказались от секса с ней после попытки сделать селфи. Порноактриса утверждает, что познакомилась со спортсменами в Геленджике.

Фото © VK / Lola Taylor

По словам Лолы, Аршавин и Быстров пригласили её с подругой Эмили за свой стол. Они угощали дам дорогим виски и кальяном. При этом порноактриса говорила, что бывший капитан сборной России был немногословен, но "светил" пачкой денег. В итоге спортсмены позвали новых знакомых к себе в номер.

— Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: "Всё будет, когда закончим". В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи — нет, — рассказала Лола КП.

На следующий день звезда фильмов для взрослых снова нашла футболистов в том же заведении, снова попросила о селфи и спросила, не обиделись ли они на них. Футболисты вновь отказали ей в совместном фото, но девушка сняла этот момент на видео.