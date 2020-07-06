МВД: Расследование дела о резонансном ДТП с участием Ефремова завершено

Завершено предварительное расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом в понедельник сообщил начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
— С учётом повышенного внимания общественности были приняты все меры для объективного и своевременного расследования. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объёме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз, — информирует пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
Ранее в понедельник сообщалось, что Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.