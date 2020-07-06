Актёру Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Известному актёру Михаилу Ефремову, который месяц назад стал виновником смертельного ДТП в центре столицы, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом агентству "Москва" сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

— Да. Обвинение предъявили, — подтвердил защитник заслуженного артиста.

На днях Пашаев утверждал, что уголовное дело о смертельном ДТП на Садовом кольце всё ещё находится на стадии расследования и завершится на следующей неделе. К настоящему моменту проведены все экспертизы, приобщены записи камер видеонаблюдения и свидетельские показания. Согласно их данным, в момент ДТП актёр управлял автомобилем в состоянии опьянения, находился в салоне один, его авто было исправно.