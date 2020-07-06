В Белом доме назвали безосновательными сообщения о "сговоре" России с талибами

Статья в газете The New York Times о приписываемой России готовности выплачивать боевикам "Талибана"* вознаграждения за убийства военнослужащих США в Афганистане не имеет под собой оснований. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

— Как предполагается, в NYT была развединформация, в которую трудно поверить, но на самом деле они [сведения] не имели под собой оснований. По моему мнению, если бы мои коллеги-демократы больше времени уделяли чтению докладов разведки, а не статьям NYT, то, скорее всего, они бы относились к этой ситуации надлежащим образом, — сказал он.

По словам Медоуза, газета опубликовала "неподтверждённую информацию". Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп принял бы все необходимые меры в случае наличия достоверных разведданных и доказательств сговора России с талибами. Руководитель аппарата Белого дома добавил, что Вашингтон защитит американских военных, если за рубежом за ними начнёт охоту "Россия либо кто-то ещё".

Напомним, NYT 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение совершать нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Заявления журналистов ранее опровергло само радикальное движение "Талибан". Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".