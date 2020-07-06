Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в Норильске в 147 млрд рублей

Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. Как сообщается на сайте ведомства , сумма составила 147,05 млрд рублей — водным объектам и почти 740 миллионов — почве.

Напомним, в мае на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Одной из вероятных причин разлива нефтепродуктов называют просадку бетонной площадки, на которой был установлен топливный резервуар. Возбуждено несколько уголовных дел. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы.