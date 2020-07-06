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В Нижегородской области очевидцы сообщили о крушении Ан-2

На место происшествия выехали представители экстренных служб.

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Видео © Соцсети

Легкомоторный самолёт Ан-2 потерпел крушение под Дзержинском Нижегородской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, кукурузник разбился в районе Игумновского шоссе. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Они ещё не смогли обнаружить ни обломков, ни других следов крушения Ан-2. Информации о пострадавших также не поступало.

Между тем другой источник в экстренных службах сообщил Лайфу, что местные жители приняли за падение самолёта повреждение газовой трубы. По его словам, источником дыма являлась именно она.

Ранее сегодня у посёлка Кирсалово Ростовской области разбился частный вертолёт Ми-2. На его борту находилось два человека. Один в результате жёсткой посадки погиб, второй пострадал. СК начал доследственную проверку по факту крушения вертолёта.

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