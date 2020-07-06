Борис Джонсон подстригся и сходил в паб после ослабления карантина в Великобритании

После ослабления карантина премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подстригся и впервые за долгое время посетил паб неподалёку от загородной резиденции "Чекерс" в минувшие выходные. С 4 июля в стране возобновили работу рестораны, пабы и парикмахерские. Заведения были закрыты с конца марта из-за пандемии.

— Я не знаю деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определённо подстригся, и он также сходил выпить в субботу вечером, — рассказал журналистам представитель канцелярии правительства.

Новую стрижку главы британского правительства публика увидит уже сегодня. Во второй половине дня у Джонсона запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать журналисты.