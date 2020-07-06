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Борис Джонсон подстригся и сходил в паб после ослабления карантина в Великобритании

Британский премьер в апреле заразился коронавирусом и даже попал в отделение интенсивной терапии.

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Борис Джонсон. Фото © Wikipedia

После ослабления карантина премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подстригся и впервые за долгое время посетил паб неподалёку от загородной резиденции "Чекерс" в минувшие выходные. С 4 июля в стране возобновили работу рестораны, пабы и парикмахерские. Заведения были закрыты с конца марта из-за пандемии.

Я не знаю деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определённо подстригся, и он также сходил выпить в субботу вечером, — рассказал журналистам представитель канцелярии правительства.

Новую стрижку главы британского правительства публика увидит уже сегодня. Во второй половине дня у Джонсона запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать журналисты.

Напомним, Борис Джонсон сам переболел коронавирусом. Британский премьер 12 апреля был выписан из больницы после недели лечения, причём несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения.

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