Борис Джонсон подстригся и сходил в паб после ослабления карантина в Великобритании

После ослабления карантина премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подстригся и впервые за долгое время посетил паб неподалёку от загородной резиденции "Чекерс" в минувшие выходные. С 4 июля в стране возобновили работу рестораны, пабы и парикмахерские. Заведения были закрыты с конца марта из-за пандемии.
— Я не знаю деталей и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определённо подстригся, и он также сходил выпить в субботу вечером, — рассказал журналистам представитель канцелярии правительства.
Новую стрижку главы британского правительства публика увидит уже сегодня. Во второй половине дня у Джонсона запланирована рабочая поездка в Йоркшир, которую будут освещать журналисты.
Напомним, Борис Джонсон сам переболел коронавирусом. Британский премьер 12 апреля был выписан из больницы после недели лечения, причём несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения.