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Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей при наводнении

По последним данным, в результате буйства стихии в префектурах Кумамото и Кагосима скончалось 50 человек.

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с гибелью людей в результате сильного наводнения и оползней в двух префектурах страны — Кагосима и Кумамото. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — обратился к Абэ российский лидер.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима экстренно призвали готовиться к эвакуации из-за непогоды. В регионах объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза жизни людей. По последним данным, число жертв ливневых дождей и вызванных ими наводнения и оползней в Кумамото и Кагосима достигло 50, ещё 11 человек считаются пропавшими без вести.

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