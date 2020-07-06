Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей при наводнении

Президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с гибелью людей в результате сильного наводнения и оползней в двух префектурах страны — Кагосима и Кумамото. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима экстренно призвали готовиться к эвакуации из-за непогоды. В регионах объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза жизни людей. По последним данным, число жертв ливневых дождей и вызванных ими наводнения и оползней в Кумамото и Кагосима достигло 50, ещё 11 человек считаются пропавшими без вести.