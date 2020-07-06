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По делу "Седьмой студии" поступили первые апелляционные жалобы

При этом обжаловать приговор решил не сам Кирилл Серебренников, а его коллеги.

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Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В Мещанский районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы на приговор по делу режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осуждённого Малобродского, его защиты и защиты Итина, — приводит слова Котоминой РИА "Новости".

При этом защита самого режиссёра никаких жалоб не подавала. Однако в случае обжалования приговор оспаривается полностью, а не только в отношении тех осуждённых, от которых поступила жалоба.

Напомним, по делу о "Седьмой студии" продюсер Алексей Малобродский получил два года условно, а также штраф в 300 тысяч рублей. Самому же Серебренникову суд назначил три года условно и 800 тысяч рублей штрафа.

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