По делу "Седьмой студии" поступили первые апелляционные жалобы

В Мещанский районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы на приговор по делу режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

— По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осуждённого Малобродского, его защиты и защиты Итина, — приводит слова Котоминой РИА "Новости".

При этом защита самого режиссёра никаких жалоб не подавала. Однако в случае обжалования приговор оспаривается полностью, а не только в отношении тех осуждённых, от которых поступила жалоба.