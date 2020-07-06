Филолог объяснил, в каких случаях Санкт-Петербург можно называть Питером

У Санкт-Петербурга есть множество неофициальных названий, которые употребляются при разных ситуациях и с разной окраской: Петербург, Питер, СПб, Северная столица, Город на Неве. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов рассказал об одном из вариантов, который временами звучит в СМИ.

Речь идёт о названии Питер. По словам филолога, так город называли ещё русские писатели XIX века, но только в личной переписке. Значительно позже это слово перекочевало на один из российских телеканалов. Ефремов вспоминает, что журналисты чуть ли не каждый раз вставляли: "А теперь о Питере" перед новостями о Северной столице, пытаясь таким образом "сделать приятно петербуржцам". Однако профессор считает, что это неправильно.

— В слове "Питер", видимо, была мысль о своём родном и любимом месте, но оно скорее для интимного пользования. Никто из классиков русской литературы публично не использует это слово на страницах книг, — объяснил Ефремов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".