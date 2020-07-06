Жара в Крыму побила рекорд 24-летней давности

В Крыму температура воздуха 4 июля достигла 36,4 градуса и обновила рекорд для этого дня 24-летней давности. Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что на полуострове в последний раз показатели были близки к этому значению в 1996 году.

— 4 июля максимальная температура воздуха была 36,4 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году. В 1996 году было 35,3 градуса, — сообщила она ТАСС.

По словам синоптика, погоду в регионе сейчас определяют тропические воздушные массы.