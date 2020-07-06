"Я слишком некрасивая, чтобы быть любимой". На суде зачитали дневник жертвы доцента-расчленителя

На суде зачитали дневник аспирантки Анастасии Ещенко — жертвы доцента-расчленителя Олега Соколова. В 2018 году девушка писала, что слишком некрасивая, чтобы быть любимой женщиной. У неё был большой комплекс из-за носа, на котором был шрам. В записях она делала вывод, что уродливая и ей "уже ничего не поможет".

— Я слишком некрасивая, чтобы быть любимой женщиной в счастливом браке со счастливым принцем. Для таких, как я, лучше много работать, — отмечала Ещенко.

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 / 2

Кроме того, Ещенко отмечает в дневнике, что "без плохого не может произойти ничего хорошего". Девушка признаётся, что родители внушали ей, что в их семье "ничего легко не даётся и за всё надо платить". Поэтому даже на выходных она постоянно чем-то занималась.

— Из этого следовало, что нужно очень много работать, чтобы отдохнуть и побаловать себя чем-нибудь. Нужно много работать, чтобы вероятность хорошего стала больше, — писала Анастасия.

Анастасия Ещенко. Фото © Cоцсети 1 / 3

По словам аспирантки, истинным счастьем для неё было много работать и учиться. Как она рассказывала, "бабушка всегда говорила, что внешность — не главное".