Назвавший сына в честь Дзюбы россиянин заслуги Сутормина так высоко не оценил

Лайф связался с Олегом Дзюбой — тёзкой известного футболиста "Зенита". Два года назад он назвал в честь спортсмена своего сына.

— Досрочно чемпионами России стали! Молодцы. Хорошо, что есть команда, которая может составить конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов, — отметил мужчина.

Олег добавил, что юный Артём Дзюба постоянно играет с мячом и тренируется бить по воротам. Сейчас они всей семьёй отдыхают на море. На вопрос Лайфа, назвал бы он второго сына в честь полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, фанат клуба в шутку ответил, что для этого ему сперва пришлось бы сменить фамилию.

— Не назвал бы, — ответил он на вопрос о том, готов ли в будущем назвать сына Алексеем.

Напомним, футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом России досрочно, отыграв накануне матч с "Краснодаром" со счётом 4:2. Автором одного из голов стал петербургский нападающий Артём Дзюба, другого — Алексей Сутормин, ещё двух — Сердар Азмун.