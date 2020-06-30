"Шок-контент". Помогающий детдомам школьник с Урала отреагировал на приглашение Дзюбы

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11-летний Савва Ярыгин из Челябинска, который собирает макулатуру для того, чтобы помогать детским домам и реабилитационным центрам, потерял дар речи, когда узнал, что футболист сборной России Артём Дзюба пригласил его на футбольный матч. Мальчик был шокирован и от радости несколько минут не мог объяснить, что чувствует.
— Я сломался... Мне прям радостно очень сильно. Артём Дзюба! Футболист хороший, за нашу сборную играет... Шок-контент, — произнёс он, когда осознал, что происходящее с ним — вовсе не сон.
Напомним, на вырученные деньги с макулатуры Савва Ярыгин покупает футбольные мячи и передаёт их детским домам и реабилитационным центрам для того, чтобы их воспитанники могли играть в футбол. Как он сам рассказал, один мяч ему обходится в 200 рублей, а на эту сумму необходимо сдать около 20 килограммов бумаги.
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