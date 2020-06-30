В Госдуме объяснили, зачем Путин подписал указ о военных сборах во время пандемии
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Как уточнил депутат, сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе.
Призыв служивших ранее граждан на военные сборы во время пандемии стал возможен в связи с общими послаблениями и улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
— Я думаю, что условия, которые позволили провести Парад Победы, ничем не отличаются от условий проведения военных сборов. Сегодня даются послабления для работы предприятий малого и среднего бизнеса, открываются кафе и публичные места. Так почему бы не провести и военные сборы? — передаёт НСН его слова.
Шерин отметил, что сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе. Они дисциплинируют людей, офицеры оттачивают свои навыки тактической и военной подготовки. Кроме того, военнослужащие в запасе во время сборов могут получить очередные офицерские звания.
— А если меня призовут, то я на сборы поеду, я на них всегда езжу, — добавил депутат.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для военных сборов в этом году. Согласно документу, граждане призываются на сборы в Вооружённые силы РФ, войска Росгвардии, органы государственной охраны и органы ФСБ.