В Госдуме объяснили, зачем Путин подписал указ о военных сборах во время пандемии

Как уточнил депутат, сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе.

Призыв служивших ранее граждан на военные сборы во время пандемии стал возможен в связи с общими послаблениями и улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Я думаю, что условия, которые позволили провести Парад Победы, ничем не отличаются от условий проведения военных сборов. Сегодня даются послабления для работы предприятий малого и среднего бизнеса, открываются кафе и публичные места. Так почему бы не провести и военные сборы? — передаёт НСН его слова.

Шерин отметил, что сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе. Они дисциплинируют людей, офицеры оттачивают свои навыки тактической и военной подготовки. Кроме того, военнослужащие в запасе во время сборов могут получить очередные офицерские звания.

— А если меня призовут, то я на сборы поеду, я на них всегда езжу, — добавил депутат.