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Опубликовано 30 июня 2020, 20:58
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В Госдуме объяснили, зачем Путин подписал указ о военных сборах во время пандемии

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Как уточнил депутат, сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе.

Призыв служивших ранее граждан на военные сборы во время пандемии стал возможен в связи с общими послаблениями и улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Я думаю, что условия, которые позволили провести Парад Победы, ничем не отличаются от условий проведения военных сборов. Сегодня даются послабления для работы предприятий малого и среднего бизнеса, открываются кафе и публичные места. Так почему бы не провести и военные сборы? — передаёт НСН его слова.

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Шерин отметил, что сборы повышают мобилизационную готовность военнослужащих, которые находятся в запасе. Они дисциплинируют людей, офицеры оттачивают свои навыки тактической и военной подготовки. Кроме того, военнослужащие в запасе во время сборов могут получить очередные офицерские звания.

А если меня призовут, то я на сборы поеду, я на них всегда езжу, — добавил депутат.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для военных сборов в этом году. Согласно документу, граждане призываются на сборы в Вооружённые силы РФ, войска Росгвардии, органы государственной охраны и органы ФСБ.

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Сусанна Витвинская
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